İlk kez katıldıkları yarışlarda, Türkiye 2'ncisi oldular

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Merkez Atatürk Anadolu Lisesi erkek takımı, 5 aylık kısa bir zamanda hazırlanıp katıldıkları Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldular.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Şubesi tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası Samsun'da yapıldı. 20 ilden, 397 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışmalar; küçükler, yıldızlar, genç A ve genç B kategorilerinde düzenlendi. Yarışmada, Osmaniye Atatürk Anadolu Lisesi kız takımı 5'inci olurken erkekler ise gençler kategorisinde 5 aylık çalışmayla 2'ncilik derecesini elde ettiler.

Şampiyonluğu ev sahibi takıma küçük bir puanla kaptıran Osmaniye'nin şampiyonaları, aldıkları derece ile gelecek yıl Fransa'da düzenlenecek olan uluslararası spor tırmanış dünya şampiyonasına milli takım ve Osmaniye'yi uluslararası arenada temsil etmeye hak kazandılar.

Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı, Dağcılık ve Spor Tırmanış Antrenörü Yücel Erdoğan, 2010 yılında öğrencileri ile yaptıkları spor tırmanış duvarında öğrencilerinden Türkiye Şampiyonu, 2'ncilik ve 3'üncülük dereceleri elde ettiklerini, şimdiki hedeflerinin ise milli takımlara sporcu vermek ve Osmaniye'yi ulusal ve uluslararası yarışmaların yapılabileceği spor tırmanış duvarı kazandırmak olduğunu belirtti.

Genç sporcular kupa ve madalyalarıyla birlikte, okul idaresi, milli eğitim müdürlüğü, gençlik hizmetleri ve spor müdürlüğü ve Osmaniye Memur Sen başkanlığına teşekkür ziyaretinde bulundular. Yücel Erdoğan, spora ve sporculara sadece resmi kurumların değil, özel sektörün de sahip çıkması ve sponsor olmaları gerektiğini vurguladı. Erdoğan, "Destekler sayesinde, sporda umut vaat eden gençler; daha da yüksek başarılar elde edecek, sağlıklı bireyler olarak yetişecek, Osmaniye ve ülkemize yararlı birey olarak yetişmelerine de katkı sağlayacaktır"dedi.



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