İlk kez Alanya Kalesi'ni gezdiler

ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesine bağlı Sapadere Mahallesi'nde oturan 35 vatandaş, Alanya Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda ilk kez Alanya Kalesi'ni gezme imkanı buldu.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce düzenlenen organizasyonda Sapadere Mahallesi'nden 35 vatandaş, ömürleri boyunca çıkma fırsatı bulamadıkları Alanya Kalesi'ni köşe bucak gezdi. Damlataş Mağarası'nda başlayan gezi, Teleferik ile Ehmedek ve İç Kale'de devam etti.

Alanya Kalesi'ni büyük bir ilgiyle gezen vatandaşlar, ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Öğretmen Evi'nde organize edilen yemekte bir araya geldi. Kendilerine verilen hizmet için Başkan Yücel'e teşekkür eden vatandaşlar, "Ömrümüzde ilk kez Alanya Kalesi'ne çıktık. Allah sizden ve ekibinizden razı olsun" dedi.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kalesi'ni görmeyen kalmasın diyerek projenin devam edeceğini müjdeledi. Başkan Yücel, "Kalemiz bizlere atalarımızdan miras. Bu mirası da görmek herkesin hakkı. Kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza yönelik başlattığımız bu projeyle haftanın 2 günü onları evlerinden alacağız, kaleyi gezdireceğiz ve yine evlerine bırakacağız" diye konuştu.

Alanya Kalesi'ne düzenlenen gezinin Sapadere Mahallesi'nin ardından Yaylakonak Mahallesi'ndeki vatandaşlarla devam edeceği açıklandı.

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