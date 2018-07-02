İlk etkinlik sokak hayvanları için

KARŞIYAKA Yalı Lions Kulübü, sokak hayvanlarına su kabı ve mama etkinliğini bu yıl da sürdürdü. 2018-2019 dönemi Kulüp Başkanı Ali Rıza Aytan, göreve başladığı ilk gün tüm üyelerin katılımı ile sokak hayvanları için su kabı ve mama dağıttı.

Karşılıksız hizmet ilkesi ve gönüllülük esası ile hizmet eden Lion kulüpleri yeni dönemlerine 1 Temmuz'da başladı. Yeni seçilen başkanlar da kendi dönemlerinde farklı etkinlikler ile kulüpler arası tatlı bir rekabete girişti. Her kulüp başkanı, görev süresi içinde en çok etkinliğe imza atabilmek, yeni projeler hayata geçirmek çaba içine girdi. Karşıyaka Yalı Lions Kulübü de önceki yıllardaki gibi sokak hayvanlarına su kabı ve mama etkinliğini yine gerçekleştirdi. Yeni başkan Ali Rıza Aytan, göreve başladığı ilk gün, sabahın erken saatlerinde üyeleri ile birlikte sokak hayvanlarının yaz sıcaklarından etkilenmemesi için onlara su kapları dağıttı.

Kulüp Başkanı Ali Rıza Aytan, amaçlarının tüm canlıların yaşam haklarını saygı göstermek ve ihtiyacı olanlara destek olmak olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız yaz dönemi nedeniyle farklı bölgelerdeydi. Ancak önceden organize olduk. Bir temmuz sabahı her arkadaşımız bulunduğu yerde sabahın erken saatlerinde sokaklarda su kapları dağıttı. Bu şekilde İzmir'in farklı mahalleleri ile, Çeşme, Didim, Kuşadası gibi sahil kasabalarında da su kapları dağıttık. Gönüllü katkı sunan Lions üyelerimize ve bizlere destek olan gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da 500 sokağa 500 su kabı dağıttık. Yıl içerisinde de sokak hayvanları için farklı etkinliklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

İZMİR, ()

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