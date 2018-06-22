İletişim Fakültesi mezunlarını uğurladı

ADANA, () - ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesi 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı mezunlarını Mithat Özsan Amfisi’nde düzenlenen törenle uğurladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Dekan Prof. Dr. Hatice Çubukçu, akademisyenler, öğrenciler ve ailelerinin katıldığı tören saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İletişim Bilimleri 3. Dönem mezunları ve Radyo Televizyon Sinema Bölümü ilk mezunlarının davetlileri selamlamasıyla devam eden törende ilk açılış konuşmasını öğrenciler adına Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Serpil Çelik ve İletişim Bilimleri Bölümü Öğrencisi Aslan Yalçınkoç yaptı.

Dekan Prof. Dr. Hatice Çubukçu, bu yıl Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nün ilk mezunlarını verecek olmasının heyecanının yanı sıra İletişim Bilimleri Bölümü’nün ise 3. Dönem mezunlarını verecek olmanın kıvanç ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. İletişim Fakültesi’nin 6 eğitim yılı yaşında olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çubukçu, bu süreçte 3 lisans programı ve bir disiplinlerarası yüksek lisans programı açarak, 17’si uluslararası, toplamda 560 öğrenciyle eğitim öğretime devam ettiklerini söyledi. Fakülte birincisi Nuriye Kılıç’ın yaş kütüğüne adını çakmasının ardından dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından diploma ve plaketleri verildi. Mezun olan öğrenciler diplomalarını alarak keplerini havaya fırlattı.

FOTOĞRAFLI

