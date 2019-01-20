İletişim atölyesi ilgi gördü

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İletişim Fakültesi'nin gelenekselleştirdiği 'İletişim Atölyesi' etkinliğinin 8'incisi, bu yıl 10 farklı liseden 63 genci iletişim profesyonelleriyle bir araya getirdi. Reklam, medya ve yaratıcı belgesel atölye çalışmalarına katılan lise öğrencileri, aldıkları temel teorik bilgilerin ardından kendi projelerini gerçekleştirme imkânı buldu.

'8'inci İletişim Atölyesi", bu yıl halkla ilişkiler, reklamcılık, medya, dijital iletişim ve sinema alanına ilgi duyan 10 farklı liseden 63 genci İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde bir araya getirdi. İEÜ İletişim Fakültesi'nin 'Halkla İlişkiler ve Reklamcılık', 'Medya ve İletişim' ile 'Sinema ve Dijital Medya' bölümleri, kendi alanlarına yönelik atölye çalışması yaptı. İlgi alanlarına göre atölyelerini seçen öğrenciler, temel teorik eğitimin ardından uygulama gerçekleştirdi. İki günlük atölyenin sonunda ortaya çıkardıkları reklam kampanyalarını, film kurgularını ve kısa belgeselleri sundu. İEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Zeynep Aksoy, gençlerin meslek seçimlerinin geleceklerini şekillendireceğine dikkat çekerek "Üniversitede hangi bölümü okuyacağına karar verecek olan gençlerimiz, aynı zamanda mesleklerine, geleceklerine de karar vermiş oluyor. İletişim alanına ilgi duyan gençlerimizin, bu meslekleri daha yakından görmesi ve deneyimleme şansı yakalaması için 'İletişim Atölyesi' etkinliğimizi 8 yıldır gerçekleştiriyoruz. Örneğin, öğrenciler Reklam Atölyesi'nde, bir ajanstaki gibi yaratıcı süreci görüyor, iletişim stratejileri oluşturup tasarım yapıyorlar. Medya Atölyesi'nde stüdyoya girip televizyon ve radyo yayını gerçekleştirilmesinde rol alıyorlar. Kamera kullanıyor, kurgu sürecini öğreniyor, ışık kuruyor, reji masasına oturuyorlar. Özel efektlerin nasıl yapıldığını görüyorlar. 'Yaratıcı Belgesel Atölyesi'nde ise hepimizin belki de her gün rastladığı ama farkına varmadığı konuları işleyip farklı bir açıdan yansıtıyorlar. Böylece iletişim sektörüne dair uygulamaları yakından tanıma ve deneyimleme şansı yakalamış oluyorlar" dedi.

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