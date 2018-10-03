İlçelerin çöpleri TIR'larla taşınıyor

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi filosuna dahil ettiği 30 adet TIR'la ilçelerden topladığı çöpü, Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'ne taşıyor. Günlük 1250 ton çöpten elektrik enerjisi üretiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin çöplerini Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'ne taşıyor. Bu amaçla Devlet Malzeme Ofisinden 11 milyon 636 bin 453 TL bedelle yerli üretim 30 TIR satın alındı. Çöp taşımak üzere özel dizayn edilen tırlar, ilçelerdeki aktarma merkezlerinden alıp Kızıllı'ya taşıyor. Serik, Kemer, Elmalı, Korkuteli, Kaş, Demre, Kumluca ve Finike'den sınırları dahilinde oluşan evsel nitelikli katı atıklar Kızıllı Entegre Atık Bertaraf Tesisi'nde elektrik enerjisine dönüşüyor.

VAHŞİ DEPOLAMA ARTIK SONA ERİYOR

Büyükşehir tarafından ilçelere dağıtımı yapılan 30 adet TIR'la birlikte vahşi katı atık depolama alanlarının kullanımları son buldu. Serik, Kemer, Elmalı, Korkuteli, Kaş, Demre, Kumluca ve Finike'de yeni aktarma istasyonları oluşturuldu. İlçe belediyeleri tarafından çöp kamyonları ile yeni aktarma istasyonlarına getirilen çöpler, buradan da her gün tırlarla Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisine taşınıyor.

GÜNLÜK 2 BİN 200 TON ÇÖP TAŞINIYOR

Söz konusu 8 ilçeden her gün ortalama 1250 ton çöp Kızıllı'ya taşınıyor. Tüm ilçelerden Kızıllı'ya gelen çöp ise günlük 2 bin 400 tona ulaşıyor. Burada çöpler niteliklerine göre ayrıştırılıyor. Geri dönüştürülebilir malzemeler ekonomiye kazandırılırken, kalan organik atıklardan da elektrik enerjisi üretiliyor. Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'nde 60 bin konutun ihtiyacı olduğu elektrik çöpten üretiliyor.

FOTOĞRAFLI