İlber Ortaylı, milli mücadele ve Gaziantep’i anlattı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıldönümü dolayısıyla gazeteci Cansu Canan Özgen’in moderatörlüğünde Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı 'Milli Mücadele ve Gaziantep' adlı söyleşi düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Ortaylı, salonu dolduran gençlere Antep savunmasını kendine has üslubuyla anlattı.

ORTAYLI: ERMENİLER FRANSIZLARIN YARDIMCI KUVVETLERİ OLDU

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’ndaki kalabalığa hitap eden Prof. Dr. İlber Ortaylı, 1919 yılının aralık ayında Ankara’da Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında toplandığını belirterek, “5 Kasım 1919’da bölgede kavga başlıyor, ilk çete kavgaları Dörtyol’da başladı. Fakat buradaki durum başkadır. -Mütarekeden sonra topraklarına giren Fransızlar, güçlü yerel bir direnişle karşılaştı. Müthiş bir açlık, işgalcilerle yerli halk arasındaki gerilim, Fransız idarecilerin kendine has acemiliği sonucu Fransızlar sıkıntıya düştü, hazırlıklı değillerdi. Çizilen bölüşüm haritasının realiteyle alakası yoktu.1’inci Dünya Harbinin son zamanlarında burası yeni bir kavga konusu oldu. Fransa, Suriye, Elazığ ve Malatya’ya kadar ki bölgeyi istiyor. Bunun realiteyle bir ilgisi yoktu. Yorgun Fransa’nın bunu becermesi çok kolay değildi. Yardımcı kuvvetler aracılığıyla bu işi çözmeye çalıştı. Ermeniler aracı kuvvet olarak bölgede kavgayı başlattı. Daha kasım ayında burada direniş başladı. Başka yerlerde de direnişler vardı ama hiçbiri bu kadar etkili olmadı. İskenderun, Çukurova gibi Antep Fransızlar tarafından isteniyordu. Bu bölgede kendine göre uygun karma bir millet, endüstriyel bir alt yapı ve tarımsal hasılası yüksek bir yer gördü. Kendine uygun olarak gördüğü yer onlar için uygunsuz oldu. Türkiye’nin en verimli bölgelerinde müthiş direnişler vardı. 1 Nisan 1919 yılında başlayan Ayıntap‘ın direniş hareketi işgalle birlikte devam etmiştir, 25 Şubat 1921’de Fransa resmen buraları tahliye ve tasfiye etti. Fransa’yla yapılan antlaşmayla Fransa’nın fiilen silahsız olarak harpten çekilmesi sağlanmıştır” dedi.

Yaklaşık 45 dakika süren söyleşi sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazeteci Cansu Canan Özgen ile Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya günün anısına hediye verdi.

FOTOĞRAFLI