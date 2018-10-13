İlber Ortaylı Kütüphanesine İnegöl’den Mobilya Aldı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () - TARİHÇİ Prof. Dr. İlber Ortaylı, Bursa'nın mobilyasıyla ünlü İnegöl ilçesinden kütüphanesi için mobilya satın aldı.

Eskişehir’de Kişisel Gelişim Zirvesine katıldıktan sonra İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan Prof. Dr. İlber Ortaylı, İnegöl’de mola verdi. İnegöl’ün Avarlar kavşağındaki bir mobilyacıya giren Ortaylı, evindeki Kütüphanesi için oturma takımlarını inceledi ve bir koltuk satın aldı.

Mobilya firması sahipleriyle ülke gündemi üzerine bir süre sohbet eden Ortaylı daha sonra İstanbul’a gitmek üzere tekrar yola çıktı.

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