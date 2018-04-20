İlahiyatı Anlamak ve Anlatmak Konferansı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Öğrenci Topluluğu tarafından "İlahiyatı Anlamak ve Anlatmak" isimli konferans düzenledi. Rektörlük Büyük Salonunda ki programa, Öğretim görevlileri, okul müdürleri, İmam Hatip Lisesi ve üniversiteli öğrenciler katıldı.

Sivil Toplum Kuruluşları Öğrenci Topluluğu Başkanı Ahmet Şehitoğlu açılış konuşmasında, "Bizler üniversiteyi sadece derse girip çıkmak amacıyla kullanmayı yanlış gören öğrencileriz derse girip çıkmak ders çalışmak temel görevimizdir ama bunun yanında bir diğer temel görevimiz ise ümmetin yolunda olmaktır. Bizler ümmet yolunda çalışan halkına gençliğine ve geleceğine yönelik dilimizin döndüğünce gücümüzün yettiğince çalışmalar yapan okuyan üreten öğrencileriz." dedi.

STK Divanı Öğrenci Topluluğu'nun danışman hocası Dr. Öğretim Üyesi Fazıl Nacar, STK Divanı Öğrenci Topluluğu, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Üniversite öğrencilerini birleştirip etkinlikler yapan ve etkinlikler içerisinde bulunan bir kulüptür, bir öğrenci topluluğu olduğunu söyledi.

Konferansa OKÜ İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Arif Atalay’ın sunumuyla devam edildi. Dr. Öğretim Üyesi Atalay öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada İmam Hatip öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim'in hizmetçisi olduğunu ifade etti.Konferansın sonunda Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrencilere ödülleri katılımcılar tarafından takdim edildi.



FOTOĞRAFLI