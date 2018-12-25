İlahiyat Fakültesinden "Yemen'e Sessiz Kalma" kampanyası  

KAYSERİ, () - DİYANET İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) koordinasyonuyla Yemen'de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmamak için "Yemen'e Sessiz Kalma" adıyla başlatılan kampanyaya Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesinde düzenlenen kermes ve bağış kampanyası ile destek verildi.

İlahiyat Fakültesi “ÜNİAK” ve “ÇAĞRI” öğrenci kulüplerinin “Yemen’e Sessiz Kalma” kampanyası için düzenledikleri kermeste elde edilen 3 bin 745 TL gelir ve öğretim üyeleri ve öğrencilerinin topladıkları 4 bin 330 TL bağış, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt tarafından İl Müftüsü Şahin Güven’e teslim edildi.

Güven, ilahiyat öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin bu duyarlı davranışlarının takdir ettiklerini belirterek, teşekkür etti.

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