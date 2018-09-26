İlahiyat Fakültesi'nde aşure etkinliği

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü ve Onikişubat Belediye Başkanlığı işbirliğiyle İlahiyat Fakültesinde aşure etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, KSÜ Rektör Yardımcıları, personel ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.Aşure gününün kültürümüzdeki anlam ve önemine değinen Rektör Can, aşure etkinliğinin düzenlenmesine katkı sağlayan Onikişubat Belediye Başkanlığına teşekkür etti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise ilahî bereket ve feyzin, Rabbanî ihsan ve keremin bol olduğu Muharrem Ayının güzelliklerinden istifade etmek maksadıyla KSÜ'nün katkılarıyla aşure etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdoğan da kısa bir selamlama konuşması yaparak KSÜ Rektörlüğü ve Onikişubat Belediye Başkanlığına etkinliğe verdikleri destekten ötürü teşekkürlerini sundu.

İlahiyat Eğitimini Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Maraşlıgil de kısa bir selamlama konuşması yaparak, geleneksel hale getirdikleri aşure etkinliğine destek olanlara teşekkürlerini ifade etti.

Açılış konuşmaları ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Genç tarafından yapılan duanın ardından konuklara aşure ikramı yapıldı.

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