'İlaç ve Baharat Bitkileri Kursu' sona erdi

MERSİN, () - MERSİN Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından hayata geçirilen 'Çiçek Yetiştiriciliğinde Kadın İstihdamı Projesi' kapsamındaki 'İlaç ve Baharat Bitkileri Kursu'nu başarı ile tamamlayan 21 kadın sertifikasını aldı.

Projenin amacına ilişkin bilgiler veren Oda Başkanı Ömer Şahbudak, "Bu mesleki eğitim kursu ile kadınlarımıza çiçek gibi bir meslek kazandırdık. Çalışma hayatında mesleki bilgi ve beceri yetersizliği nedeniyle özgüveni yetersiz, iş bulmakta zorlanan, kadınların daha iyi koşullarda istihdam edilmelerinin önünü açtık. Artık öğrendikleri bilgilerle kendi işlerini kurabilir hale geldiler" dedi.

Proje Koordinatörü İnci Tulunay ise projede teorik ve pratik eğitimleri Ziraat Mühendisi Ebru Uygun Güner büyük bir titizlikle verdiğini belirterek "Çok küçük bir oda olmamıza rağmen sektörümüz ile ilgili sorunlara çözüm arıyor, projelere önem veriyoruz. Dezavantajlı bölgelerimizin beşeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla bu bölgelerdeki göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen bir sosyal kalkınma programı olan SODES projeleri ile kursiyerlerimize meslek edindirmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.



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