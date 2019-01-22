İl Sağlık Müdürü: İnegöllü kanser hastalarını doktorsuz bırakmayız

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () – BURSA İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, İnegöl Devlet Hastanesi'nde görev yapan tek Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Adem Deligönül’ün Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne atanmasının ardından kapanan bölüme yeni uzman atanıncaya kadar geçici görevle doktor gönderileceğini açıkladı.

İnegöl Devlet Hastanesi'nde görev yapan tek Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Adem Deligönül’ün, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne atanmasının ardından bölüm kapandı. İnegöl'de yaklaşık 850 kanser hastası, doktorun atanmasının ardından 75 kilometre mesafedeki Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitmek zorunda kaldı. Hastaların, tedavi için 75 kilometre yol gitmek durumunda kalması, dönüşte de aynı mesafeyi kat edecek olması hasta ve yakınlarının tepkisine neden oldu.

Yoğunlaşan tepkiler üzerine bir açıklama yapan Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, Dr. Deligönül'ün kendi isteğiyle atamasının yapıldığını belirterek, "Vatandaşımızı asla sağlık hizmetinden mahrum bırakmayız. Bakanlıktan doktor talebinde bulunduk. Yeni doktor atanana kadar, Bursa'dan geçici görevle doktor ataması yapacağız" dedi.

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