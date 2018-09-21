İl Sağlık Müdürlüğü Şehir Hastanesinde değerlendirme toplantısı düzenledi

İL Sağlık Müdürlüğü tarafından Şehir Hastanesinde değerlendirme toplantısı düzenlendi. Kent genelindeki sağlık kalitesini artırmak için bir araya geldiklerini ifade eden İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli, "Şehir Hastanesi başta olmak üzere, ilimizde ve ilçelerimizde verilen hizmetin kalitesini artırmak adına bir kez daha bir araya gelmiş bulunuyoruz. " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen Mayıs ayında açılışı gerçekleştirilen 'Şehir Hastanesinde' değerlendirme toplantısı yapıldı. Değerlendirme toplantısına, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve YDA İşletme Direktörü Mehmet Kestiroğlu katıldı. Kayseri Şehir Hastanesi İşletme Dönemi '1'inci Koordinasyon Kurulu Toplantısında' alınan kararların ele alındığı görüşmede, sağlık hizmetinin sunumuna olumlu katkı sağlayacak bütün faktörler konuşularak, açılıştan bugüne kadar yapılan faaliyetler değerlendirildi.

Kent genelindeki sağlık kalitesini artırmak için bir araya geldiklerini ifade eden İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli, "Şehir Hastanesi başta olmak üzere, ilimizde ve ilçelerimizde verilen hizmetin kalitesini artırmak adına bir kez daha bir araya gelmiş bulunuyoruz. Büyük bir uyum içerisinde gerçekleşen çalışmalarımıza katkılarından dolayı Başhekimimiz Prof. Dr. İlhami Çelik ve YDA temsilcisi Mehmet Kestiroğlu’na teşekkür ediyorum" dedi.

Şehir Hastanesi hakkında bilgiler veren Başhekim Çelik ise, "İnsan sağlığı bizim için en önemli kriter, verilen hizmetin daha da iyi olması adına elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam ediyoruz, hastanemize açıldığı günden bugüne kadar 800 bin hasta başvurmuş olup, 30 bin hasta yatışı, 13 bin ameliyat, 2600 doğum ve 264 bin reçete düzenlenerek başarılı bir grafik çizilmiştir. Ayrıca eskiden 24 ameliyathaneyle halka hizmet verirken şu an modern tıbbın sağladığı imkânlarla hibrit ameliyat masaları ile yeni doğan bebekler başta olmak üzere her yaşta hastaya daha kaliteli bir şekilde 39 ameliyat salonu ile hizmet vermekteyiz" şeklinde konuştu.

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