İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'Kelebek Hastalığı' açıklaması

MERSİN, () - MERSİN'de, halk arasında 'kelebek hastalığı' olarak bilinen "epidermolozis bülloza" hastalığında kullanılan malzemelerin temininde herhangi bir akmasanın yaşanmadığını bildirildi.

Konuya ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Epidermolozis bülloza hastalığı, görülme sıklığı az olsa da maalesef kentin Tarsus ilçesinde yaşayan 8 ailenin 10 çocuğunda bu hastalığa rastlanmış ve çocuklar Tarsus Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından takip edilmektedir. Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre bu hastaların ihtiyaç duyduğu tıbbi sarf malzemeleri ve diğer ilaçların tamamı devlet tarafından ödenmektedir. Hastaların ihtiyaç duyduğu tıbbi sarf malzemelerinin temini ve hastalara ulaştırılması konusunda herhangi bir aksama söz konusu değildir" ifadelerine yer verdi. Ayrıca kelebek hastası çocukların ailelerine bakıcı aylığı bağlandığı belirtildi.



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