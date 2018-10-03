İl Özel İdare Genel Sekreteri Kaya'nın köy ziyaretleri

SİVAS İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, merkeze bağlı köyleri ziyaret ederek, bir takım gezi ve incelemelerde bulundu.

Kurtlapa, Gümüşdere, Yakupoğlan ve Olukman köylerini ziyaret eden Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya'ya, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdür Vekili Ahmet Gümüş ve ilgili teknik personeller de eşlik etti. Köylerde yürütülen parke, yol, su ve kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Genel Sekreter Kaya, idare yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerde köy muhtarları ve kırsalda yaşayan vatandaşlar, 2018 yılı iş sezonu boyunca İl Özel İdare köylerde yürüttüğü çalışmalardan dolayı başta Vali Davut Gül olmak üzere, Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya'ya, İl Genel Meclisi Başkanı Sedat Özata'ya, il genel meclisi üyelerine ve idare çalışanlarına teşekkür ettiler. Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya ve beraberindekiler köy gezileri sırasında; Kurtlapa Belediyesi ile Yakupoğlan İlk ve Ortaokulu'nu da ziyaret etti.

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