İl Müftüsü başarılı öğrencilerle buluştu

KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, Talas Gençlik Merkezi ile gençlerin sadece derslerinde değil her alanda daha donanımlı olması için bir dizi etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi eski Amerikan Koleji’ni Talas Gençlik Merkezi haline getirerek gençler için önemli imkanlar sundu. KAYMEK bünyesindeki Talas Gençlik Merkezi, başarılı lise öğrencilerini kampa alarak öğrencilerin her alanda gelişimine katkı veriyor. Gençlik merkezi öğrencilerinin sosyal ve kültürel anlamda da en iyi şekilde yetişmeleri için tecrübe paylaşımı etkinlikleri de gerçekleştiriliyor. Bu anlamda Kayseri'ye gelen ya da Kayseri'de görev yapan bürokratlar, yazarlar, akademisyenler ve alanlarındaki uzman kişilerle zaman zaman bir araya gelen öğrenciler İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven ile buluştular. İl Müftüsü Şahin Güven, gençlere tecrübelerini anlattı ve hayata dair görüşlerini paylaştı.

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