İl Müftülüğünden Kur'an ziyafeti

KAYSERİ, () - İL Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle "Kur’an-ı Kerim Ziyafeti" düzenlendi.

Öğle namazı öncesi Camii Kebir’de düzenlenen program, Hunat Camii İmam Hatibi Abdullah İslam’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Talas İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen bu programda amaçlarının Kur’an bülbüllerini Kayseri halkı ile buluşturmak olduğunu söyledi. Kur’an ziyafeti programında İstanbul Fatih Camii Emekli İmam Hatibi Kazım Bayram, İstanbul Fatih Camii İmam Hatibi Esat Şahin, Camii Kebir İmam Hatibi Halil İbrahim Aslan ve Hunat Camii İmam Hatibi Abdullah İslam sırasıyla Kur’an tilavetinde bulundu.

Program Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat tarafından yapılan dua ile son buldu.