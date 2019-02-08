İl Milli Eğitim Müdürü Durgun: Arsalar hazır, okul yaptıracak hayırsever bekliyoruz

ADANA İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, "30’dan fazla arsamız mevcut, okul yaptıracak hayırsever bekliyoruz" dedi.

Adana İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Işıklı ve Özel Kalemden Hüseyin Demir ile birlikte Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ve yöneticilerini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, burada yaptığı konuşmada "Bilindiği gibi bir çok ilimizde hayırsever vatandaşlar okul yaptırmak için devletin arsa göstermesini beklemektedir. Adanamızda bu durum tam tersinedir. Okul yapılacak 30’dan fazla arsamız var. Okul yaptırma hayali olan hayırsever vatandaşlarımızı beklemekteyiz. Bu konuda sizleri bilgilendirmek istedik"dedi.

ATB Meclis Başkanı Osman Bağış, ATB YK Üyesi Sabahattin Yumuşak ve Genel Sekreter T. Gökhan Öztürk’ün de hazır bulunduğu ziyarette Adana Ticaret Borsası olarak Adananın farklı ilçelerinde ilkokul, orta okul ve lise yaptırdıklarını belirten Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, "Geçtiğimiz yıl TOBB olarak ‘81 İlde 81 Okul’ projesi kapsamında Adanaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandırdık. Bu okulumuz Türkiye’de bir ilk olarak ‘Tarım ve Hayvancılık’ bölümlerini de içinde barındıran bir Mesleki ve Teknik Lise oldu. Tarım ve hayvancılıkta önemli bir yeri olan bölgemizin kalifiye ara eleman ihtiyacını karşılayacak olan okul, hem yer hem de mimari açıdan Adana’nın en gözde okullarındandır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ATB Kompleksini gezdiren Bilgiç, borsa faaliyetleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

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