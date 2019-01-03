İl Milli Eğitim Müdürü Dülger İznik’i ziyaret etti

BURSA İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İznik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştirdi. Dülger, okulların başarısının yöneticilerinin başarınsa bağlı olduğunu ifade edip, ‘’Okul müdürünün gayreti, öğrencilerin geleceğini de doğrudan etkiler. Bu anlamda sizlere çok büyük görevler düşüyor’’ dedi.

Çeşitli incelemeler kapsamında İznik’e giden Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İznik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Burada İznik İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil ve İznik’te görev yapan okul müdürleriyle bir toplantı gerçekleştiren Dülger, “Bir okul, müdürü kadar okuldur. Kurumlardaki insanlar, kurumlardaki yöneticilerle şekil alır. Okul müdürünün gayreti, öğrencilerin geleceğini de doğrudan etkiler. Okul müdürü, iyi bir meslek rehberi, iyi bir insan mühendisi ve gönül mimarıdır. Bu anlamda sizlere çok büyük görevler düşüyor. Okul yönetimi bildiğiniz gibi bir etki oluşturmayı gerektirir. Etkiniz ve yetkiniz ölçüsünde okullarımız gelişecek ve değişecek. Ancak bu etkiyi kullanabilmek ve devam ettirmek de son derece önemli. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz sabah evlerinden çıkarken mutlu bir şekilde okula girmelerini sağlamak sizlerin bu etkisi ile gerçekleşecek” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI