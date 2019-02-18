İl Mili Eğitim Müdürü Dülger’den müze ziyareti

BURSA İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleriyle birlikte Olgunlaşma Enstitüsü Nakış El Sanatları Müzesi'ni ziyaret etti.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Nilüfer Karakoç, el emeği göz nuru eserlerin sergilendiği Nakış El Sanatları Müzesiyle ilgili Dülger ve daire amirlerine bilgi verdi. Karakoç, Bursa ve Marmara Bölgesi´nde yaşayan halkın, geleneksel kültürünü yansıtan ve yüzlerce yıllık nakışları ile sanatseverleri ağırlayan müzenin Türkiye´nin ilk ve tek nakış müzesi olma özelliğine sahip olduğunu belirtti. Sergilenen eserleri tek tek inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, “Müzeler milletlerin ortak hafızasıdır. Tarihin güzelliklerini içerisinde barındıran, kültürel gelişim noktasında bizlere rehberlik eden yegâne yerlerdir. Bursa Olgunlaşma Enstitümüzün Bursa’mıza kazandırdığı Nakış El Sanatları Müzesi başka bir yerde göremeyeceğimiz güzellikte ve Anadolu’dan günümüze ulaşan kültür mirasıyla tarih kokan muazzam bir derinliğe sahip. Bursa’da yaşayan vatandaşlarımızı ve Bursa’yı ziyarete gelen misafirlerimizi müzemizi görmeye davet ediyorum.” dedi.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Nakış El Sanatları Müzesi, Bursa ve Marmara Bölgesi’nde yaşayan Türk Halklarının, geleneksel kültürünü yansıtan yüzlerce yıllık el nakışları, replikaları ile sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Unutulmaya yüz tutmuş el nakışlarına yeniden farkındalık oluşmasını sağlayan ve Bursa’ya “Nakış El Sanatları Müzesi” olarak kazandırılan 4 katlı tarihi konak, bünyesinde barındırdığı atölye alanı sayesinde ziyarete gelen konuklarına eserlerin işlenmesi sürecine tanıklık etme imkânı da sunuyor.

FOTOĞRAFLI