İl Kültür Müdürü Taymuş’tan Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, ()-TURİZM Haftası etkinlikleri kapsamında, Kayseri İl Kültür Ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek kutlamalar hakkında bilgi verdi. Ziyarette konuşan Taymuş, “İlimizin kültürünü, sanatını kamuoyu ile paylaşmak için en güçlü aracımız medyadır” dedi.

15-22 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinlikler ile kutlanan Turizm haftası kapsamında Kayseri İl Kültür Ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Burada Cemiyet Başkanı Metin Kösedağ tarafından karşılanan Taymuş, “Tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de turizm haftasını kutluyoruz. 15-22 Nisan tarihleri arasındaydı fakat pazara denk geldiği için 16’sında bugün başlattık.” İfadelerini kullandı.

Etkinliklerin amacı hakkında bilgi veren Taymuş, “Kültür ve Turizm Bakanlığı vesilesi ile il müdürlüğü yaptırımcı bir kuruluş değil tamamen koordinasyonu gerektiren bir yapıya sahip. İlimizin kültürünü, sanatını kamuoyu ile paylaşmak için en güçlü aracımız medyadır. Ben Kayseri basınının sektörümüze göstermiş olduğu olumlu davranıştan dolayı şahsınızda bütün basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Turizm haftalarının amacı, o yöredeki turistik ürünlerinin, tanıtılması, yeni destinasyonlarının ortaya çıkarılması ve tanıtımının yapılması, halkın bilinçlenmesidir. Bu konularda yapacağımız, konferanslar, çevre gezileri bunları topluma aktarabilmek için basının katkısı gerekiyor. O konuda da katkılarınızı esirgemeyeceğinize inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise, Kayseri’nin tanıtılmaya çok ihtiyacı olduğunu belirterek, “Bunu çok güzel bir şekilde üstlendiğinizi çok iyi biliyoruz. Elbette bizlere medya olarak görevler düşüyor. Bu bilinç ile turizm il müdürlüğü ve Kayseri tanıtımı açısından hangi kurum kuruluş varsa onlarla sürekli çalışmalarımız bundan önce olduğu gibi bundan sonrada devam edecektir. Tekrar haftanızı kutluyorum ve hoş geldiniz diyorum” dedi.

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