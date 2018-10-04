İl Koordinasyon Toplantısı Vali Demirtaş'ın başkanlığında yapıldı

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında, kamu ve yerel yöneticilerin katılımıyla 2018 yılı 4’üncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Vali Demirtaş, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, merkezi idare ve yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen yatırım programında yer alan projelerle ilgili bilgiler verdi. Fiyat spekülasyonlarına dikkat çeken Vali Demirtaş, "Fiyat spekülasyonlarına karşı hepimizin daha duyarlı olması lazım. Spekülasyonlara kesinlikle izin vermemeliyiz" diye konuştu.

Toplantı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yaptığı sunumların ardından sona erdi.



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