İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, 4'üncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Süleyman Kamçı başkanlığında toplandı.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Süleyman Kamçı, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı. Vali Kamçı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yılın 4'üncü dönem toplantısında 2018 yılı yatırım programında yer alan ve Kayseri'de kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların 30 Eylül 2018 tarihi itibariyle gerçekleşme durumunun değerlendirmesinin yapılacağını belirterek, " 2018 Eylül ayı sonu itibariyle 2018 yılında il genelinde merkezi idare birimleri tarafından toplam 407 proje üzerinde çalışma gerçekleştirildi. Bu projeler için merkezi idare tarafından öngörülen 944 milyon TL’lik ödenekten yaklaşık 668 milyon liranın harcanarak yüzde 71’lik bir gerçekleşme oranına ulaşıldı. Mahalli idarelerde ise 2018 Eylül ayı sonu itibariyle 492 projeye yatırım bütçelerinde 1 milyar 116 milyon liralık ödenek ayrıldığı ve bunun 533 milyon TL’lik kısmının harcandı." dedi.

Yatırımcı kuruluşların yatırımları ile mahalli idare yatırımlarının birlikte değerlendirildiğinde 2018 Eylül ayı sonu itibariyle il genelindeki toplam proje sayısını 899 olarak açıklayan Vali Kamçı, toplam 2 milyar 60 milyon liralık ödeneğin 1 milyar 201 milyon lirasının harcandığını ve yüzde 58 oranında parasal gerçekleşme oranına ulaşıldığını kaydetti. Toplantıda, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile temsilcileri, Kayseri'de yürütülen ve programlanan yatırım ve projelerle ilgili toplantıya katılanlara bilgiler verdi.

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