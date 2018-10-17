İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 4. toplantısı yapıldı

Salih GÜNER/KIRŞEHİR ()-İL İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2018 Yılı 4. Olağan Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda kurum ve kuruluş yöneticilerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Vali İbrahim Akın, düzenlenen bu toplantının işsizlik sorununun çözülmesi adına önem taşıdığını söyledi. Kırşehir'de işsizliğin önlenmesi ve istihdam sağlanması konularında çalışmalar yürütüldüğünü belirten Vali İbrahim Akın, “Bir önceki toplantıda alınan kararlar gereği Yürütme Kurulunca oluşturulan eylem planları bugünkü toplantıda kurulun bilgisine sunulacak. İl düzeyinde mevcut işletmelerin istihdamla ilgili problemlerinin tespiti, istihdamın korunması, işsizliğin önlenmesi için alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi de bugünkü toplantıda Kurul üyeleri ile görüşülüp değerlendirilecektir” dedi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Ahmet Hamdi Ünal’ın kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerini bilgilendirdiği toplantı, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.