İl istihdam kurulu toplantısı yapıldı

ZONGULDAK'ta, İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu 2019 yılı ilk toplantısı Vali Erdoğan Bektaş'ın katılımıylayapıldı.

Zonguldak Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Erdoğan Bektaş'ın yanı sıra, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, daire müdürleri ve dernek temsilcileri katıldı. Zonguldak Valisi Sayın Erdoğan Bektaş'ın açılış konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, kurumun 2018 yılı yıllık faaliyet raporunun sunumunu gerçekleştirdi. Toplantıda, meslek eğitim yürütme kurulunun 3 aylık raporu değerlendirildi. Ayrıca, çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde özellikle kadınlar, gençler, engelliler, roman vatandaşlar, uzun süreli işsizler, göçmenler, işsizlik ödeneği alanlar gibi özel politika gerektiren gruplarda yer alan bireylere iş arama motivasyonu ve yöntem desteği vermek maksatlı yoğunlaştırılmış bir iş ve meslek danışmanlığını içeren İş Kulübü projesi ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

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