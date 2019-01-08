İl İdare Şube Başkanları 2'nci toplantısı yapıldı

YALOVA Valisi Muammer Erol başkanlığında, İl İdare Şube Başkanları toplantısının ikincisi Polis Lokalinde gerçekleştirildi.İl genelinde idarede birliğin sağlanması, kurumlar arasında çalışmaların ahenkli bir şekilde yürütülmesi, kurumların birbirleriyle bilgi paylaşım ve kaynaşması amacıyla vali yardımcıları ve kurum müdürlerinin hazır bulunduğu geniş katılımlı bir toplantı yapıldı.Vali Erol, toplantıda, vatandaşlara ulaştırılacak hizmetlerin süratli, kaliteli ve etkin olması için tüm kurum amirlerinin sürekli iletişim içinde ve istişare halinde çalışmalarıyla mümkün olabileceğini dile getirdi. İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık da İl Emniyet Müdürlüğü çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Bilgilendirme sonrası görüş ve önerilerin dile getirilmesiyle toplantı sona erdi.

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