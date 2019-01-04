İl Emniyet Müdürü Aktaş, Dağlıoğlu Mahallesi'nde vatandaşla buluştu

ADANA İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Dağlıoğlu Mahallesi'ni ziyaret etti.Görevine yeni başlayan İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesinde vatandaşlarla sohbet edip cadde üzerinde bulunan esnafları da ziyaret ederek hayırlı işler dileğinde bulundu. Vatandaşların ve esnafların sorunlarını ile isteklerini dinleyen Aktaş, istek ve sorunlarla ilgili yanında bulunan yardımcılarına notlar aldırdı. Aktaş, vatandaşlarla yaptığı sohbette Adana halkının huzur ve güven içerisinde yaşaması için emniyet teşkilatı olarak ellerinden gelen her şeyi en iyi şekilde yapacaklarını bildirerek özellikle terör asayiş ve uyuşturucu ile mücadelede kararlı olduklarını dile getirdi. Mahallede çocuklarla da yakından ilgilenen Zafer Aktaş onlarla da bir süre sohbet ettikten sonra mahalleden ayrıldı.

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