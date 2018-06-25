İl Başkanları Seçimi Değerlendirdi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - Antalya'da partilerin il başkanları, 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya'da önemli bir başarı daha elde ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Antalya'da yüzde 43 oranındaki destek çıktığını belirten Taş, "Antalya'da 19 ilçemizin 17'sinde Cumhur İttifakı'mız birinci olmuştur. İttifak olarak ülkemizin geleceği için çok önemli bir destek sağlayan MHP'li ve BBP'li hemşerilerimize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün Antalya'da ve Türkiye'de yaşanan bu güzel tablo bu seçimin kazananı sadece bir partinin, ideolojinin değil kazananın Türkiye olduğunu göstermektedir" dedi. Taş, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

CHP İL BAŞKANI: ÖZELEŞTİRİ YAPACAĞIZ

CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, destek verenlere teşekkür etti. Antalya ve Türkiye'de daha fazla oy oranını öngördüklerini belirten Kumbul, ancak vatandaşların Ak Parti iktidarının devamı için oy kullandığını söyledi. Kumbul, "Baskın bir seçim kararı alındı. Her yıl yapılan seçimlerden saha içerisine çıkıp çalışmaya fırsat bulamadık. Önümüzdeki yerel seçimler için bir önce sahaya inip çalışmaya başlayacağız" dedi. Kasım seçimleri ile milletvekili seçimleri arasında fark olmadığını dile getiren Kumbul, "İYİ Parti özellikle sahil ve Toros bölgelerinde CHP'nin oylarını da diğer partilerin oylarını da etkiledi. Örgüt olarak elimizden geleni yaptık. Daha disiplinli çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Oturup özeleştirimizi yapıp eksiklerimizi tespit edip çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İYİ PARTİLİ SAĞIR'DAN TEŞEKKÜR

Seçimde Antalya'dan üçüncü çıkan İYİ Parti'nin İl Başkanı Nizamettin Sağır, 3 milletvekili çıkardıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Sağır, "Yeni kurulmuş bir parti olarak İYİ Parti bütün zorluklara rağmen Antalya'da üçüncü parti oldu. Bu başarıda emeği geçen hem Antalyalılara hem de bütün İYİ Parti teşkilat yöneticilerine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

KAYA: SEÇİME TÜRKİYE AÇISINDAN BAKIYORUZ

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, milletin partilerine denetleme ve denge yetkisi verdiğini söyledi. Aksoy, "Önceki seçimde 2 milletvekili çıkarmıştık, şimdi 1 milletvekilimiz var. Bu normal bir şeydir. Siyasetin doğasında bu vardır. Biz seçime Antalya değil, netice itibari ile Türkiye açısından sonucuna bakıyoruz. Bu seçim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ülkenin teminatı olduğunu ortaya koymuştur" dedi.

HDP OYLARINI 9 BİN ARTIRDI

HDP İl Eşbaşkanı Songül Şarklı da zorluklara rağmen Türkiye genelinde barajı aştıklarını söyledi. Antalya'da 7 Haziran yurtdışı oylarıyla 97 bin civarında oy aldıklarını hatırlatan Şarklı, "Oylarımız dünkü seçimde arttı. Yurtdışı oyları ile birlikte 106 bin oy aldık. Tüm ilçelerde oyumuz arttı. Hedef 2 milletvekiliydi, 1 vekil kazanabildik. Baraj altında bırakmaya çalıştılar. Her şeye rağmen zaferle çıktık, kazanan biz olduk. Oy verenlere teşekkür ederiz. Daha yükselen bir ivme kazanacağız. Halkımız, zorluk çıkarmalarına rağmen bizi ödüllendirdi. Tüm halklara hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2018, 16:37