İl Başkanı Yücel'den gençlere destek ve uyarı

CUMHURİYET Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı, 24 Haziran'da gerçekleşecek erken seçim çalışmaları kapsamında, ilçe başkanları koordinasyon toplantısının ardından ilçe gençlik kolları başkanlarını da topladı.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, partisinin İzmir'deki 30 ilçe gençlik kolu başkanıyla bir araya geldi. İilçe gençlik kolu başkanlarına seslenen Yücel, "Bu seçimlerde ya demokrasiyi yaşatacağız, ya OHAL sevdalısı hukuk tanımaz diktatörler ülkeyi teslim alacak. Bizim teslim olmaya da ülkemizi hukuksuzluğa teslim etmeye de hiç niyetimiz yok. 24 Haziran kurtuluş günümüz olacak ve biz kazanacağız" dedi.

Göreve gelir gelmez il örgütünü olası bir erken seçime hazırlayabilmek için çalışmalarımıza başladıklarını anlatan Deniz Yücel, "Gelinen noktada seçim tarihi beklenilenden erken bir tarih olarak açıklansa da, bu bizim açımızdan hiçbir sorun teşkil etmiyor. Seçim tarihini teklif edenlerden de, açıklayanlardan da çok daha iyi ve hazırlıklı bir durumdayız. Ama yapmamız gereken çok iş, ulaşmamız gereken çok vatandaşımız var. İşte burada gençlik kollarımıza büyük işler düşüyor. İlçelerinizde ilçe başkanlarınızla birlikte seçimi yürütecek olanlar, siz gençlik kolları başkanlarısınız. Artık sizler davet bekleyecek, program bekleyecek durumda değilsiniz. Sorumluluk alın, kendi gençlik örgütünüzü harekete geçirin ve saha çalışmalarınızı arttırın. Partimizin söylemi, ülkemiz için yapacaklarımız belli. Bu çerçevede sokağa çıkın çalışmaya başlayın. Bu seçimlerde en çok siz gençlere güveniyor sizin enerjinize, cesaretinize ve cumhuriyet sevginize inanıyorum. Sizlerden tüm Türkiye'ye CHP gençliğinin ne kadar etkili ve çalışkan olduğunu göstermenizi bekliyorum. Artık kaybedecek günümüz değil, kaybedecek bir saatimiz bile yok. Bizim, partimizin belirleyeceği aday kim olursa olsun aday tartışacak, belirlendikten sonra aday şu olsaydı bu olsaydı söylemleriyle oyalanacak vaktimiz yok"

GENÇLİK HAREKETİNİN KARŞILIĞINI VERME VAKTİ

Gençlerin artık parti etkinlikleri ve alan çalışmalarına sayısal olarak da daha fazla katılım sağlaması ve sahiplenmesi gerektiğini belirten CHP İzmir İl Başkanı Yücel, "Seçim hazırlıklarında karşılaşacağınız bir sıkıntı veya bir eksiğiniz olursa il başkanlığı olarak hep yanınızda olduğumuzu unutmayın. Hepiniz kongrelerle seçildiniz. Bu görevlere isteyerek, çaba harcayarak geldiniz. Şimdi İzmir il örgütümüzde her kademede başlayan bu gençlik hareketinin, gençlere duyulan güvenin karşılığını verme vakti. İlçenizdeki tüm gençleri kucaklayın, çalışmalarınıza dahil edin. Birbirinize inanın ve sarılın. 24 Haziran'ın kurtuluş günü olacağına ve kazanacağımıza inanan gençler alanda olur ve gece gündüz demeden çalışırlarsa, başarımızı kimse engelleyemez. Sizlerden artık parti programları ve etkinliklerine de daha fazla katılım sağlamanızı, ilçenizin gençlerini de yanınızda getirmenizi bekliyorum. Bu partide, bu ülke de sizin, partinize ve ülkenize sahip çıkmak için ilk göreviniz, 24 Haziran için gerekirse uyumadan fedakarca çalışmak" diye konuştu.

"GEREKİRSE SOKAKTA SABAHLAYACAĞIZ"

Toplantıda söz alan CHP İzmir İl Gençlik Kolu Başkanı Ozan Uyan da, CHP İzmir gençlik örgütü olarak birlik ve beraberlikten taviz vermeden, gece gündüz ayrımı yapmadan çalışacak şekilde yol haritasını belirlediklerini söyleyerek, "24 Haziran kurtuluş günü için İzmir'in gençleri gerekirse sokakta sabahlayacak ama çalışmaya ara vermeyecek" dedi.

İZMİR, ()

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