İl Başkanı Şengül, seçime en hazır parti olduklarını söyledi

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir'de seçime en hazır parti olduklarını dile getirdi.

İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir’de yerel seçimlere en hazır parti olduklarını belirterek, "CHP koltuk sevdasına düştü. CHP'ye oy verenler hayal kırıklığı içinde ve aldatıldıklarını hissediyor. Bize belli bir mesafede duran İzmirliler, bu mesafeyi kaldırdıkları ve bize destek verdikleri taktirde, onların İzmir’e dair hayallerini birlikte gerçekleştireceğiz. İzmir, dünyanın en önemli şehirlerinden biri olmasına rağmen gerekli hizmeti tam olarak alamıyor. Hep birlikte İzmir’i dünya kenti yapacağız. Birlikte başaracağız" dedi.

Gelecek hafta Özdere’de yapılacak ve seçim çalışmalarının detaylı olarak ele alınacağı kamp öncesinde yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Şengül, il başkan yardımcılarının kendi birimlerindeki faaliyetlerle ilgili hazırladığı sunumları dinledi. Teşkilattaki disiplin ve motivasyondan memnun olduğunu belirten Aydın Şengül, Özdere’deki kampla ilgili partililere bilgi verdi. Başkan Şengül, "Yerel seçim öncesi gerçekleştireceğimiz buluşma, tam bir ‘çalışma kampı’ olacak. İl yönetimimiz ve ilçe başkanlarımız da olmak üzere yaklaşık 250 kişinin katılacağı kampımızda, seçimlere yönelik çalışmalarımızın değerlendirmesini yapacağız. İlçelerdeki arkadaşlarımızla da detaylı olarak görüşeceğiz. Seçim çalışmaları kapsamında sahaya tam olarak hazır bir şekilde çıkacağız" diye konuştu.

Partideki birlik ve beraberliğin en üst noktaya ulaştığını da söyleyen Şengül, oldukça profesyonel bir şekilde çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Şengül, "Teşkilat olarak çok iyi bir hava yakaladık. Teşkilatımızdaki herkes de zaten görevinin bilincinde. Kendi aramızda bu olumlu havayı tehlikeye sokacak en ufak şeye bile izin vermeyeceğiz. Herkese karşı iyi niyetli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Birbirimizle ilgili olumsuzlukları değil, olumlu şeyleri konuşacağız" dedi.

İZMİR, ()

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