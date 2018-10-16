İl Başkanı Şengül öğrencilerle buluştu

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Gençlik Kolları’nın Üniversite Tanışma Toplantısı’nda öğrencilerle bir araya geldi. Şengül’ün, birçoğu bu yıl ilk kez İzmir’de eğitim görmeye başlayan öğrencilerle sohbetinde esprili diyaloglar yaşandı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda yapılan ve kentteki farklı üniversitelerden gençlerin katıldığı toplantıda gençlerin taleplerini dinleyen İl Başkanı Şengül, onlara sık sık öğrencilik anılarından da bahsederek, "Öğrenciyken arkadaşlarımızla kafeteryaya gittiğimizde, içtiklerimize acaba paramız yeter mi, hesap fazla gelir mi diye stres olurduk. Ekmekle çorba içip karnımızı doyurur, derslerimize çalışırdık. Ama şimdi görüyorum ki, bu yaşadıklarımın hepsi çok güzel anılarmış. Öğrenciliğin ne demek olduğunu her açıdan çok iyi bilirim. Ama bu zamanların değerini de unutmayın" diye konuştu.

Toplantıda konuşan Şengül, ülkenin geleceğinin gençlerin elinde olduğunu hatırlattı. Bu noktada gençlere de çok önemli görevler düştüğünü belirten Şengül, yapılacak çalışmalara ilişkin tavsiyelerde de bulundu. İl Başkanı Şengül, "Gençler olarak şimdiden ülkenin geleceğine nasıl katkı koyarım diye düşünün. Kesinlikle aktif ve sosyal olun, kulüpler kurarak farklı faaliyetler gerçekleştirin. Üniversitelerde gördüğünüz sorunları tespit edin, çözüm önerileri getirin" dedi.

Gençlere her türlü desteği sağlamaya da hazır olduklarını vurgulayan Şengül, "Üniversite arkadaşlarınızla birlikte gezi programları ve kamplar da düzenleyebilirsiniz. Kampüste yapacağınız seminer ve konferanslara ben de katılarak, gençlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyarım. Bu noktada ulaşamadığınız kişiler olursa, destek de sağlarız. Yeter ki siz kendinizi geliştirici etkinlikler yapın. Ayrıca okuldaki hiçbir arkadaşınıza da direkt siyaset ile yaklaşmayın. Arkadaşlarınızın önce dostluğunu kazanın. Zaten AK Parti gençliğinin kimseyi ötekileştirme gibi bir anlayış ve düşüncesi de olamaz. Ben İzmir’de AK Partili gençlerin çok başarılı işlere imza atacağına inanıyorum. Bundan sonra da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

İZMİR, ()

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