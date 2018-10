İl Başkanı Şengül, Kemalpaşalılar ile buluştu

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Kemalpaşa Belediyesi’nin düzenlediği halk günü etkinliğine katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Halk gününe katılan İl Başkanı Şengül, her yaş grubundan çok sayıda kişiyi dinleyip, onlarla fotoğraf da çektirdi. Kendisine iletilen talep ve beklentileri not alarak, hepsiyle tek tek ilgileneceğinin sözünü verdi. Başkan Şengül, "Her ilçe ziyaretimde vatandaşlarla buluşmaya, onları dinlemeye özen gösteriyorum. Bundan sonra da İzmir’in her noktasında halkla bir araya gelmeye devam edeceğim. Ayrıca hangi siyasi görüşten olursa olsun, nasıl yaşarsa yaşasın fark etmez, benimle görüşmek isteyene de kapım her zaman açık" dedi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu’nun da katıldığı etkinlikle ilgili değerlendirme yapan Şengül, "Kemalpaşa’da belediyemiz çok güzel bir uygulamayı hayata geçirmiş. Vatandaşlarımızla bire bir iletişime geçerek sorunları çözmek, onlarla zaman geçirmek çok güzel. AK Parti belediyeciliğinin güzel örneklerinden biri de budur. Bizim için her vatandaşımızın talebi değerlidir. Makam ve mevkiler gelip geçici. Önemli olan yaptıklarımızla ve hizmetlerimizle iyi hatırlanmak, insanların gönlüne girebilmek. Bu noktada vatandaşlarımız, kimseyi ulaşılamaz hissetmemeli" diye konuştu.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Görüşmeler sırasında vatandaşların kendisine sadece sıkıntılarını aktarmadığını, Kemalpaşa’da yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ve görmek istediği yenilikleri de anlattığını belirten Şengül, "Hatta İzmir geneline ilişkin fikirlerini de paylaştı. Bilinçli, yaşadığı kentin gelişimini isteyen ve farkındalığı oluşmuş Kemalpaşa halkı ile güzel bir gün geçirdik. Ayrıca vatandaşlarımızın önerilerinin gerçekleşmesi için gerekli birimlerle görüşeceğiz. Taleplerin takipçisi olacağız" dedi.

