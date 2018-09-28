İkonografik tablolarını Foça'da sergilendi

İZMİR'in Foça ilçesinde, ressam Cemile Bulut, "Doğa ve Barış"adını verdiği 6'ncı kişisel sergisinde, kendi geliştirdiği ikonografik resim dili tekniğiyle yaptığı eserlerini beğeniye sundu. 17 özgün tablodan oluşan sergide her tablo bütünde anlatılan öykünün bir parçası olarak sıralandığı bildirildi.

Aslen İstanbullu olan ve bir süredir çalışmalarını Foça'daki atölyesinde sürdüren 37 yaşındaki ressam Cemile Bulut, 6'ıncı kişisel sergisini Foça Reha Midilli Kültür Merkezi'nde açtı. Kömürden rapidoya, çini mürekkebinden her türlü resim kalemine kadar değişen ve ağırlıklı olarak siyah beyaz malzeme kullanarak çalışan ressam Bulut'un "Doğa ve Barış" adı altında açtığı sergide 17 özgün tablosuna yer verdi. 28 Eylül'e kadar 09.00 - 18.00 saatleri arasında gezilebilecek sergi büyük ilgi gördü. Resim çalışmalarına 11 yaşında başladığını, 2000 yılından itibaren ise ikonografik resim dilini geliştirdiğini belirten Cemile Bulut, bu dili içsel zorunluluğun bir ifadesi olarak niteledi. Bulut, tablolarında kullandığı objeler ve figürlerin gizli anlamlarıyla ilgisini çektiğini, resmin yüzeyinin altında sanki bir başka gizli resmin bulunduğu algısı yarattığını söyledi. Bulut, "Yinelenen insan ve hayvan figürleriyle yarattığım kompoziyonlarda genellikle merkezi bir figür ağır basıyor. Doğadan aldığım sıradan bir balık hikaye içinde bambaşka bir yaratığa dönüşebiliyor. Bu anlamda, 'Ben bir hikaye anlatıcısıyım' diyebilirim. Kişisel algı ve yoruma bağlı olarak resmin büyülü atmosferinde hayvan kimliğini yitirip, tanıdık bir kişilik kazanıyor. Her objenin gizli bir yaşamı var. Hayalgücümü hem bilinçaltından hem dış dünyadan besleyerek kompozisyonlarımla büyülü bir dünyaya dönüştürmeye çalışıyorum" dedi.

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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