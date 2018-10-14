İkinci el giysi tezgâhlarına ilgi yok

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN,()-SAMSUN’da ekonomik geliri düşük insanların alışveriş yapmaları üzerine kurulan ikinci el giysi tezgahlarını yer aldığı pazardaki esnaf işlerinin iyi olmadığını söyledi. 1 TL’ye ait ürünün bile satılmadığından yakınan tezgahtar Sezer Özcan, “Gelip giden çok insan oluyor ama almadan gidiyorlar. Bu da bize, ‘Eskiye rağbet olsaydı, Bit Pazarı’na nur yağardı’ atasözünü hatırlatıyor” dedi.

İlkadım ilçesi Kale Mahallesi, Kuyumcular Çarşısı’ndaki arastada, sadece Pazar gününe özel ikinci el elbise tezgahları kurulmaya başlandı. Tezgâh kurdukları arastayı ‘Bit Pazarı’ diyerek adlandıran işportacı esnaf, 1 TL’ye bile elbise satamadıklarından yakındı, işlerinin iyi olmadığını söyledi.

‘BAKAN ÇOK OLUYOR, AMA KİMSE ALMIYOR’

Pazardaki tezgahtar Sezer Özcan, yaşadıkları sıkıntılı durumu ‘Eskiye rağbet olsaydı, Bit Pazarı’na nur yağardı’ atasözüyle nitelendirdi. Özcan, “Son dönemde ülkemizde yaşanan ekonomik problemler, toplumun her kesimine etki etti. Burada da bu sorunlardan etkilenerek, yeni giysi almaya gücü yetmeyen insanlar alışveriş yapıyorlar. Bit Pazarı dediğimiz bu pazar, arz talep meselesi ile son 1 aydan beri burada kuruluyor. Geçinmekte zorlanan insanlar ikinci el elbise giymek zorunda kalıyor. Ancak son günlerde işlerde düşüş var. İnsanlar buradaki ikinci el elbiseleri, 1 TL’ye satmakta zorlanıyor. Gelip giden çok insan oluyor ama almadan gidiyorlar. Bu da bize, ‘Eskiye rağbet olsaydı, Bit Pazarı’na nur yağardı’ atasözünü hatırlatıyor. Hatta aramızda bile bazen bu atasözünün şakasını yapıyoruz” diye konuştu.

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