İki yakın arkadaş aynı klipte

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ESLİNE Ajans A kadro mankenleri Melissa Kandemir ile Ecehan Çalışkan, çekimleri temmuz ayında yapılacak müzik klibinde oynayacak.

Side ve Alanya bölgesinde çekilecek video klip için ön seçmeleri geçen iki manken, heyecanlı olduklarını söyledi. Video klip hakkında bilgi vermelerinin yasak olduğunu belirten Kandemir, "Proje tamamlanıp, müzik kanallarında yayınlanmadan çekimler hakkında bilgi vermemiz yasak. Ünlü bir pop şarkıcısının video klibi olacak" dedi. Ecehan Çalışkan ile çok eski arkadaş olduklarını sözlerine ekleyen Kandemir, "İkimizin aynı projede görev alacak olması mutluluk verici. Birbirimize destek olacağız" diye konuştu.

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