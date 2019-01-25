İki yakanın ezgileri beğeni topladı

BODRUM Oda Orkestrası'nın konserine ev sahipliği yapan İzimr'deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM), Türk ve Yunan ezgileri yankılandı. Dostluk türkülerinin seslendirildiği gecenin izleyicileri arasında Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia da yer aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 2018-2019 sanat sezonunun ikinci yarısına etkileyici bir konserle başladı. Türk ve Yunan sanatçıların sahne aldığı Bodrum Oda Orkestrası konseri, iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştirdi. Şef Nikos Haliassas yönetimindeki konserin ilk yarısında, Türkiye'nin dünyaca ünlü keman sanatçısı Cihat Aşkın, Yunan zeybeğinin ardından Türk halk türküsü Haydar Haydar'ı seslendirdi. Türk ve Yunan bestecilerin eserlerinin seslendirildiği programın ikinci yarısında ise Yunanistan'dan Mezzo-Soprano İnez Zikou ile Buzuki sanatçısı Konstantinis Gedikis sahne aldı. Bu bölümde ünlü Yunan besteci Mikis Teodorakis’in Zorba Bale süiti, AASSM’nin muhteşem akustiğinde buzuki ve orkestra eşliğinde yankılandı. İzmirli sanatseverler, büyük ilgi gösterdikleri konserde sanatçıları dakikalarca ayakta alkışladı.

Bodrum Oda Orkestrası Koordinatörü Numan Pekdemir, yaptığı konuşmada bu konserin gerçekleşmesinden dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na ve AASSM yönetimine teşekkür etti. Konseri Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia da izledi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI