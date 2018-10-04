İki sanatçıdan 'Memories' sergisi

TÜRK sanatçı Alev Akın ve Afrikalı sanatçı Isham Delberg'in 'İki Ülke-İki Sanatçı' adı altındaki ortak projenin ilk ayağı İzmir'de olacak. Akın ve Delberg 'Memories' adı altında sergi açacak.

İki farklı ülke iki farklı kültür ve iki farklı insan, sanatın birleştirici ve ortak dili sayesinde bu sergide bir araya geliyor. Sanatın gücü ile arkadaşlıklarını devam ettiren sanatçılar serginin adını 'Memories' yani anılar olarak belirledi. Alev Akın sergide kendi tekniğiyle oluşturduğu özgün ebrularını, Isham Delberg ise çini mürekkebi ve ahşap yakma sanatıyla yaptığı monokrom çalışmaları sergileyecek. Uluslararası başarılara ve deneyimlere sahip iki ressam son dönemdeki en ilgi çekici çalışmalarını bu sergi için ayırdı. Açılışta her iki sanatçı da bulunacak ve konuklara eserleri ile ilgili bilgilendirmeler yapacak. Daha sonraki günlerde okullardaki öğrencileri sergi salonunda ağırlayıp onları sanat için teşvik edecekler.

Sergi, Konak Çetin Emeç Sanat Galerisi'nde yer alacak ve 10 Ekim'de başlayıp 23 Ekim'e kadar görülebilecek.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI