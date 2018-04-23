İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı

MANİSA'nın Kula İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere ardından da başka bir araca çarparak durabildi. Kazada 3 hafif şekilde yaralandı.

Kaza, bugün saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Güvercinlik Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Mehmet Y. yönetimindeki 26 GK 657 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere ardından da Mehmet K. yönetimindeki 45 KB 6664 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar Mehmet Y. ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan İrem Ezgi Y. (12) ile Fadime Y.'yi (52) ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin olayla İlgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()

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