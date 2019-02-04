İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne),()-EDİRNE'nin İpsala ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Keşan-İpsala karayolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Keşan'dan, İpsala yönüne giden Özcan Meriç yönetimindeki 59 PM 390 plakalı otomobil, yolun 21'inci kilometresinde, kavşaktan Keşan istikametine dönüş yapan Süleyman Demirkaya idaresindeki 34 RB 8625 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Özcan Meriç ve Süleyman Demirkaya ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ümit Katı ve Gönül Demirkaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İpsala ve Keşan'daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarmanın, olayla ilgili soruşturması sürüyor.