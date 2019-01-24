İki mahalleye yeni kapalı alan

SERİK, () - SERİK Belediyesi'nin Akçaalan ve Cumhuriyet mahallelerinde yaptırdığı çok amaçlı kapalı alanlar hizmete sunuldu.

İlçe genelinde 49 çok amaçlı kapalı alan yaptıran Serik Belediyesi son olarak Akçaalan ve Cumhuriyet mahallelerinde vatandaşların sosyal faaliyetlerini rahatlıkla yapabileceği alanları hizmete sundu.

Belediye Başkanı Ramazan Çalık, "Vatandaşlarımızın iyi ve kötü günde dertleriyle dertlenip, sevinçlerine ortak olmak için ihtiyaç duyulan tüm mahallelerimizde kapalı alanlar inşa ettik. İlçemiz genelinde yapmış olduğumuz kapalı alanları, cenazesi olan vatandaşlarımız taziyeleri için kullanabilirken, özellikle Ramazan aylarında mahalle halkımız için düzenlediğimiz toplu iftar programlarının yanı sıra mevlit, düğün, nişan gibi organizasyonlarla mutlu günlerini sevdikleriyle birlikte paylaşıyor. Bizler de bundan sonra yeni projelerimizle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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