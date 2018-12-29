İki katlı evde çıkan yangın korkuttu

Mehmet YİRUNÇORLU(Tekirdağ),(DA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki katlı evin birinci katında çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiyenin sördürdüğü yangında evde hasar meydana geldi.



Yangın, Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak üzerindeki iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. İki katlı evin birinci katından dumanların çıktığı gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler evin diğer odasına sıçradı. Vatandaşlar, itfaiye gelene kadar hortumlarla yangına müdahale etti. İtfaiyenin gelmesiyle çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının neden çıktığı ilgili olarak inceleme başlattı.

