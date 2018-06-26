İki katlı ahşap ev tamamen yandı

Mustafa ULUSOY/BAYAT (Çorum), ()-ÇORUM'un Bayat ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Kunduzlu köyünde bu sabaha karşı meydana geldi.

Cennet Kendirci'ye ait ahşap iki katlı evde iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını görenler hemen itfaiyeyi aradı. Bu sırada vatandaşlar da yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın köyde büyüyk korku ve panik yaşatırken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Soruşturma sürüyor.



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