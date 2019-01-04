İki gölet, bölge çiftçisine daha fazla kazandıracak

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde inşa edilen Savanda ve Yukarı Kızılca Göletleri, 4 bin 820 dekar araziye can suyu verecek. Göletlerin bölge ekonomisine, yılda 5 milyon lira ek katkı sağlayacağı belirtildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce Kemalpaşa'da inşası tamamlanan Savanda ve Yukarı Kızılca göletlerinden, 2019 yazında ilk kez sulama yapılacak. 4 bin 820 dekar araziye can suyu verecek iki göletin, Kemalpaşalı üreticilere her yıl ortalama 5 milyon lira daha fazla kazandıracağı belirtildi.

Savanda göletinin gövde yüksekliğinin temelden 22.5 metre olduğunu ve 1.25 milyon metreküp su tutabileceğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Savanda Göletinde biriken su, tarlalara ön ödemeli elektronik sayaç yöntemiyle verilecek. Üretici kullandığı kadar suyun parasını ödeyecek. Projenin bölge ekonomisine katkısı konusunda yaklaşık 2 milyon lira hedeflenmektedir" dedi. Ayrıca 1630 dekar araziyi sulayacak Savanda Göleti kıyısına Kemalpaşa Belediyesi'nce kurulan 'Tabiat Park' ile İzmirlilerin yeni bir huzur mekanına sahip olacağını söyledi.

3 bin 190 dekar araziye can suyu verecek Kemalpaşa Yukarıkızılca Göleti'nin ise Yukarıkızılca Mahallesi yakınlarındaki Karagöl Deresi üzerinde inşa edildiğini söyleyen Aydın, "Gövdesi kil çekirdekli zonlu toprak dolgu olarak yapılan göletin gövde yüksekliği temelden 22 metre olup 1 milyon 970 bin metreküp su tutma hacmine sahiptir. Yaklaşık 10 milyon liraya mal olan projenin sulama çalışmalarında ise 11 bin 637 metre boru döşendi. Sulama inşaatının da tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artıracak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Projeyle bölge ekonomisine 2018 yılı rakamlarıyla her yıl 3 milyon 37 bin lira ek gelir sağlanmasını hedefliyoruz" dedi.

İZMİR, ()

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