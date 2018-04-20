İki genç çiftçiye toplam 74 kuzu verildi

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında iki genç çiftçiye, 37'şer adet olmak üzere toplam 74 adet merinos ve kıvırcık cinsi kuzu dağıtıldı.

Sarıgöl Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda düzenlenen küçükbaş hayvan dağıtımı törenine Sarıgöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Ahmet Akar, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, hak sahibi genç çiftçiler katıldı. Sarıgöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Ahmet Akar tarafından kura çektirilerek merinos ve kıvırcık türü kuzular hak sahiplerine teslim edildi.

Genç Çiftçi Projesi başvurularının 30 Nisan'da son olduğunu belirten Sarıgöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Ahmet Akar, "2017 yılında kurumuza 21 proje müracaat etti.16 büyükbaş, 2 küçükbaş,1 ceviz bahçesi, 1 sera, 1 mantar projeleri yapıldı. Bu yıl çeşitli alanlarda müracaatlar yapılmakta" dedi.

37 kuzunun sahibi olan Nilüfer Küçükkurt (26), "Evimde 20 tane küçükbaş hayvanım vardı. Çoğaltmak istedim. Müracaat ettim. 35 tane merinos ve kıvırcık kuzusu verdiler. Çok mutlu oldum.Yapılan destekten dolayı devlet büyüklerime teşekkür ederim" dedi.

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), ()

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