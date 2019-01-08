İki dev fuar aynı tarihte

Aslı DURAN/ANTALYA, () - 30. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile 26. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, Antalya Expo Center'da 16 Ocak'ta başlayacak.

30. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (Hotel Equipment) ile 26. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Food Product), Antalya Expo Center'da 16-19 Ocak tarihlerinde ziyaretçileri ağırlayacak. Fuarın açılışı öncesi düzenlenen toplantıya, Antalya Fuarcılık AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Antalya Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker, Batı Akdeniz İhracatçı Birliği Başkanı Hakkı Bahar, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Sadi Kan, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, TMMOB İçmimarlar Odası Başkanı Emrah Kaymak, sektör temsilcileri katıldı.

İKİ FUAR AYNI ANDA

Toplantıda fuar hakkında bilgi veren Ali Bıdı, "ANFAŞ ekibi olarak kendi alanlarında Türkiye'nin markası olan iki fuarımızı başarılı bir şekilde açmaya hazırlanıyoruz. Geçen yıl sektörün talebi doğrultusunda ilk defa eş zamanlı gerçekleştirdiğimiz fuarlarımızı bu yıl da tek çatı altında gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 40 bin metrekarelik kapalı alanımızın tamamında açacağımız fuarlar, bugün Türkiye'nin en büyük HORECA (Hotel, Restoran, Cafe) buluşması özelliği taşımaktadır. Fuarlarımız sayesinde konaklama, ağırlama, gıda ve içecek sektörünün tüm paydaşları, tek çatı altında buluşarak, iş potansiyelini ikiye katlama fırsatı yakalayacak" dedi.

3 BİN 500'ÜN ÜZERİNDE MARKA TEK ÇATI ALTINDA

2018 yılında dolar kurlarındaki dalgalanmalara ve firmaların finansal sıkıntılarına rağmen, turizmde yaşanan rekor artışın fuarlara ilgiyi artırdığını söyleyen Ali Bıdı, "Bildiğiniz üzere bu yıl, turizmde rekorlara ev sahipliği yaptığımız bir yıl oldu. 2019 turizminin temellerinin atılacağı fuarlarımıza katılımcı firmalardan yoğun ilgi gördük. Fuarlarımızda sektörde kendini kanıtlamış, ihracatta önemli başarılara imza atmış otel ekipmanları ve gıda sektörünün önde gelen firmalarına ev sahipliği yapıyoruz. Bu yıl, iki fuarımızda toplam 432 firma, 3 bin 500'ün üzerinde markasını sergileyecek. Yurt içi katılımcılarımızın yanı sıra bu yıl ABD, Cezayir, Çin, Danimarka, Fas, Filistin, Hindistan, İsrail, İtalya, Lübnan, Nijerya, Suudi Arabistan, Ukrayna ve Ürdün'den olmak üzere toplam 14 ülkeden katılımcıyı, ziyaretçilerimizle bir araya getireceğiz" diye konuştu.

36 ÜLKEDEN 45 MİLYON DOLARLIK TİCARET KÖPRÜSÜ

Katılımcıların yanı sıra fuarların yurt dışı ziyaretçi çalışmalarında yeni pazarların belirlendiğini söyleyen Bıdı, fuarda yaratılacak iş hacmiyle ihracata katkı sağlanacağını belirtti. Ali Bıdı, “Ekibimiz, yurt dışından yeni hedef pazarlara yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Yurt dışı alım heyetlerimiz ve katılımcılarımız arasında düzenlenecek B2B görüşmelerinde toplam 45 milyon dolarlık ticaret hacmi bekliyoruz. Bu yıl Ticaret Bakanlığı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Batı Akdeniz İhracatçı Birliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, hedef ülkelerin ticaret odaları ve ticaret müşavirlikleri ve ANFAŞ'ın yurt dışı acenteleri aracılığıyla Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Cezayir, Çin, Fas, Filistin, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong, Irak, İran, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kosova, Libya, Lübnan, Lüksemburg, Makedonya, Mısır, Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Sudan, Suriye, Tayvan, Ukrayna, Umman ve Ürdün olmak üzere 36 ülkeden 1000'in üzerinde profesyonel ziyaretçi ve alım heyetlerini katılımcılarımızla bir araya getiriyoruz" diye konuştu.

HEDEF 50 BİN PROFESYONEL ZİYARETÇİ

Yurt dışı çalışmalarının yanı sıra yurt içi ziyaretçi çalışmaları hakkında bilgi veren Bıdı, eş zamanlı organizasyon sayesinde iki fuarın ziyaretçi kitlesini tek çatı altında buluşturduklarını söyledi. Ali Bıdı, “ANFAŞ'ın ziyaretçi çalışmaları sonucu yurt içinde 81 ilden otel yatırımcıları, otel yöneticileri, satın alma müdürleri, Spa merkezleri, iç mimarlar, müteahhitler, kamu yetkilileri, şef ve aşçılar, zincir market yetkilileri, kafe ve restoran sahipleri, gıda toptancıları, perakendeciler, öğretmen evleri, polis evleri, askeriye, resmi kurum ve sosyal tesis işletmeleriyle bir araya gelecek. Bu yıl yurt içi ve yurt dışından toplam 50 bin profesyonel ziyaretçiyi fuarımızda ağırlamayı hedefliyoruz" dedi.

2019 TURİZM GELİRLERİNİN ARTIŞINA İMKAN SAĞLAYACAK

Ali Bıdı, “2018 yılının ardından 200'e yakın turistik tesis, renovasyon kararı aldı. ANFAŞ olarak ülkemizin dört bir yanından satınalma kuruluşlarıyla önemli iş birlikteliklerine imza attık. Otel, restoran, hastane ve kamu kurumlarından misafir edeceğimiz satınalma müdürleri ve yöneticileri, otel ekipmanları ve gıda sektöründeki katılımcılarımızdan iş birliktelikleri gerçekleştirecek. Bu yıl, renovasyon yapacak otellerin satınalma müdürleri ve yöneticilerini fuarlarımızda ağırlayarak tüm ihtiyaçlarını karşılamaları için dev bir ticaret platformu sunacağız. Fuarlarımız, Türkiye turizminin renovasyonlarına yön vererek 2019'daki turizm gelirlerinde yeni rekorlara imza atılmasına imkan sağlayacaktır" diye konuştu.

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