İki ayda 30 bin kapak topladılar

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,()-BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Hatice Özdil ve öğrencileri tarafından engellilere destek olmak için başlatılan 'mavi kapak' kampanyasında 2 ayda 30 bin kapak toplandı.

BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Hatice Özdil tarafından 2 ay önce engellilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için mavi kapak toplama kampanyası başlatıldı. Öğretmenler ve öğrencilerin de destek verdiği kappanya kapsamında hergün poşet dolusu mavi kapak toplandı. Kampanya kapsamında 2 ayda toplanan mavi kapak sayısı 30 bini buldu. Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, engellilerin ihtiyaçlarının giderilmesi başlatılan bu projeye destek veren herkese teşekkür etti.

Kampanyaya ilk olarak 4 yaşındaki kızıyla başladığını belirten Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Hatice Özdil, "Kızımla beraber bu kapaklarla oynarken ciddi anlamda biriktiğini fark ettim. Sonra bunları nasıl kullanabiliriz diye düşündüğümde eski toplama kampanyaları aklıma geldi. Bunun üzerine internette bir araştırma yaptım. Bu kampanyanın bazı kötü suistimaller üzerine bittiğini gördüm. Ama hala şahsi olarak devam eden birçok insana rastladım. 75 yaşını aşkın bir dedenin 17 yaşındaki torunuyla beraber kapakları kendi evlerinin altında Türkiye’nin dört bir yanından biriktiriyorlar. Kendi anlaştıkları bir plastik kırımcısıyla satıyorlar. Bunun karşılığında kazandıkları parayla da engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye alıyorlar. Bunları görünce engelli kardeşlerimizin mutluluğu beni çok heyecanlandırdı. Öğrencilerimle bu durumu paylaştım. Kantinlerden, yurtlardan, kurum ve kuruluşlardan ve buranın sert ikliminde karda, buzda, fırtınada sokaklardan getirdikleri poşet poşet kapaklarla beni çok duygulandırdılar. 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde 30 bin kapak toplamak çok güzel bir duygu" dedi.

Plastiklerin aynı zamanda doğaya verdiği zarara da değinen Özdil, projenin devam edeceğinide belirterek, "Bize destek vermek isteyenlerde hem engelli kardeşlerimize yardımcı olurlar hem de yüzyıllarca süren plastiğin çevreye getirdiği kirliliği engellemiş olurlar. Bitlis’te bulunan derelerin, Nemrut gibi bir doğa güzelliğinin ve Van Gölü’nün kirli olmasından şikayet ediliyor. Ama bu şikayet etmelerinin yanında bir icraat yok. Kendi adımıza 2 ayda Bitlis'te yerden 30 bin kapağı doğadan kaldırmış olduk. Bu projeyi genişletmek istiyoruz. Bence sadece çocuklara, gençlere değil yetişkinlere de bu bilinci kazandırmalıyız. Bu dünya bizim başka bir dünya yok. Torunlarımıza ve gelecek nesile temiz bir dünya bırakmak istiyorsak bu kampanyayı sahiplenmeliyiz" dedi.

Fen Edebiyat Fakültesi 1’inci sınıf öğrencilerinden Rabia Özbek ise, bu projeye yaklaşık 11 hafta önce dahil olduklarını söyledi. Bu projeyle beraber mavi odaklı yaşamaya başladığını vurgulayan Özbek, “Bu projede yer almamızın sebebi engelli kardeşlerimize bir umutta biz olmak istedik. 12 yıldır süren bu sosyal sorumluluk projesiyle dün 178’inci tekerlekli sandalye verildi. Ben bu projeye dahil olduğumda mavi odaklı yaşamaya başladım" diye konuştu.



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