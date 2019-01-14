İKEM, bölge şampiyonu oldu

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-HATAY'da İskenderun Özel İkem Koleji Anadolu Lisesi Genç Kız Basketbol Takımı, Adana'da yapılan maçlarda namağlup olarak bölge şampiyonu oldu.

Özel İkem Koleji Anadolu Lisesi Genç Kız Basketbol Takımı, Adana'da yapılan Bölge Şampiyonası'nda rakipleri ile karşı karşıya geldi. Özel İkem Koleji Anadolu Lisesi, grubunda ilk karşılaşmasını yaptığı Antalya Sınav Koleji'ni 67-30 yendi. İkinci gün Kahraman Maraş Beyza Kolejini 60- 50, Mersin Çağ Kolejini ise 55 - 48 yenen Özel İkem Koleji Anadolu Lisesi, namağlup olarak bölge şampiyonu oldu.

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