İKÇÜ İİBF'de mezuniyet coşkusu

İZMİR Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ikinci mezunlarını meslek hayatına uğurladı.

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama bölümlerinden mezun gençlerin coşkusuna, törene katılan aileleri de ortak oldu. İKÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğrul Deliktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen kep törenine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Turan Gökçe, Prof. Dr. Adnan Kaya, dekanlar, akademisyenler, Genel Sekreter Yardımcısı Enes Uzun katıldı.

Mezun öğrenciler adına konuşan fakülte birincisi Kasiet Abdyrakhmanova, üniversite hayatlarında eşi benzeri olmayan anılar biriktirdiklerini, dolu dolu geçen bir lisans eğitimini tamamladıklarını vurguladı. Abdyrakhmanova, bu süreçte daima yanlarında olan başta aileleri olmak üzere tüm hocalarına ayrı ayrı teşekkür etti.

İKÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğrul Deliktaş, mezunlarını tam donanımlı şekilde uğurlamanın gururunu paylaştıklarını ifade etti. Dekan Prof. Dr. Deliktaş, "Fakültemizin ülkemize kazandıracağı mesleğinde yetkin gençlerimizi uğurlamak için bir araya geldik. Gençlerimizin bu süreçte edindiği bilgiler, kazandığı yetkinlikler ve değerler ile kariyerlerinde başarılı olacağına inancımız tamdır. Bugün her biriniz artık kendiniz, ailelerinizin, ülkeniz ve dünyaya karşı da sorumlu gençlersiniz. İnanıyoruz ki, yapacağınız işlerde size verdiğimiz çağdaş ve en üst düzey bilgilerle, kısa zamanda kariyer basamaklarını hızla tırmanacak ve önemli başarılar elde edeceksiniz" dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe de, İKÇÜ olarak teorik bilgiyi pratiğe aktaran, değere dönüştüren bir eğitim müfredatıyla gençlerin karşısına çıktıklarını söyledi. Prof. Dr. Gökçe, "Öğrencilerimize; ilgili kamu ve özel sektörün içinde bulunduğu şartlar ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak hazırlanan, değişen şartlara göre beliren yeni ihtiyaçları göz önünde bulundurarak sürekli güncellenen, öğrenciyi merkeze alan, öğrenmeye odaklanan, 'öğrenmeyi öğrenen' eğitim programları ile nitelikli eğitim vermeye çalışıyoruz. Değişime açık, kendini geliştirme kabiliyetine sahip olarak mezun etmeye çalışıyoruz. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz de bunu en iyi bir şekilde yerine getirmeye çalışan birimlerimizden biri olarak, ikinci kez bu gururu yaşıyor. Dekanımız başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürü borç biliyorum" diye konuştu.

Gençlerden sıradan bir yönetici değil, aynı zamanda lider olma özelliklerine sahip olmalarını isteyen Prof.Dr. Gökçe, "Yaşam boyu öğrenmeyi prensip edinerek, mezuniyet sonrasında da kendinizi geliştirmelisiniz. Akademik kariyer planlaması yapanlarınız, gerek üniversitemiz, gerek ülkemiz, gerekse dünyanın imkânlarından yararlanarak, bunu en iyi seviyede gerçekleştirerek, üniversitelerimizin, kamu ya da özel sektörün nitelikli akademik kadro ihtiyaçlarının karşılanmasına, dolayısıyla ülkemizin topyekun kalkınmasına katkıda bulunmalısınız. Mezun olduktan sonra her biriniz bizim temsilcimiz olacaksınız. Mezun takip sistemimiz ve mezunlar derneğimiz üzerinden başarılarınızı takip edecek, başarılarınızla övünecek, tıkandığınız noktalarda üzerimize düşen ne varsa devreye sokarak, aşmanıza yardımcı olmaya gayret edeceğiz" dedi.

Bölümlerini dereceyle tamamlayan başarılı öğrencilere belge takdiminin ardından, fakülte birincisi Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Bölümü öğrencisi Kasiet Abdyrakhmanova, mezuniyet yaş kütüğüne plaket çaktı.

Tören, aileleri ile birlikte heyecan ve coşku yaşayan öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.

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