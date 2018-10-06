İKÇÜ eczacılıkta ilk ders heyecanı

EGE Bölgesi'nin ve İzmir'in ikinci eczacılık fakültesi olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Eczacılık Fakültesi'nde lisans eğitimine başlamanın heyecanı yaşandı.

Kontenjanını yüzde yüz oranında doldurarak, okul birincileri dahil olmak üzere 82 genç eczacı adayı ile eğitim hayatına merhaba diyen İKÇÜ Eczacılık Fakültesi, Prof. Dr. Afife Mat'ın 'Geçmişten günümüze eczacılık' konulu açılış dersi ile eğitime başladı. Dekan Prof. Dr. Tijen Temiz'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen akademik açılış törenine, Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, Kurucu Rektör Prof. Dr. Galip Akhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Karadede, dekanlar, öğretim üyeleri ve idari personel, İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan ile eczacılık öğrencileri katıldı.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tijen Temiz, kuruldukları tarihten bugüne fakülte olarak iki ana hedef için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Dekan Temiz, "Türkiye'nin gerçekten ihtiyacı olan, çağın gereksinimlerine uygun bir eczacılık lisans programı oluşturduk. Bunun yanında bünyemize kattığımız nitelikli akademisyenlerimizle, ilaç ve eczacılık alanında, ulusal ve uluslararası projeler hazırlayarak, bu projeleri yayına veya ürüne dönüştürmeyi hedefledik" dedi.

Toplum gereksinimlerine doğru cevap veren eczacı ihtiyacına işaret eden Prof. Dr. Temiz, 2023 yılı Sağlık İş Gücü Hedefleri ve Sağlık Eğitimi Raporu'nda sunulan verilere dikkat çekti. Prof. Dr. Temiz, "Türkiye'de eczacı istihdamının yüzde 92'si özel sektörde, yüzde 7'si Sağlık Bakanlığı'nda ve yüzde 1'i üniversitelerdedir. Ülkemizde 1000 kişiye düşen eczacı sayısı 0.3'tür. Avrupa Bölgesi ortalaması 0.5; AB ortalaması ise 0.8'dir. Ülkemizin nüfusunun ortalama yaşam süresindeki artış göz önüne alındığında, sağlık personeli ihtiyacının artacağı öngörülmektedir. İyi yetişmiş ve toplumun gereksinimlerine doğru cevap veren eczacı ihtiyacı her zaman olacaktır" diye konuştu.

İKÇÜ'nün gösterdiği gelişimi vurgulayan İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan da, "İki yıl önce geldiğimizden bu yana üzerine çok fazla şey konmuş, değer kazanmış bir üniversite ile karşılaştım. İKÇÜ Eczacılık Fakültesi'nin kuruluşundan bu yana Sayın Dekan Prof. Dr. Temiz önderliğinde, çok doğru bir yapılanma içinde olduğunu tespit ettim. Emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve İKÇÜ Eczacılık Fakültesi'nin eczacılık ailesine birlikte güç katacaklarını belirtti.

İKÇÜ'nün sağlık alanında iddialı olan eğitim programlarına eczacılık fakültesinin de katılmasından duyduğu memnuniyeti paylaşan Rektör Prof. Dr. Saffet Köse de, fakültenin ilk öğrencilerini tebrik etti.

Konuşmaların ardından fakülteye en yüksek puanla yerleşen Yusuf Polat, ikinci olarak yerleşen İlayda Varol ile üçüncü olarak yerleşen Baha Burakçı'ya başarı belgeleri takdim edildi. Yaşar Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Gülbey Usta şefliğinde eserlerin sunulduğu klasik müzik dinletisi de oldukça beğeni topladı.

İZMİR, ()

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